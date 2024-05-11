أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 مايو بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرار الأسعار بكافة الأسواق وتوافر المعروض، اليوم السبت الموافق 11 مايو، مع إنخفاض طفيف بأسعار بعض أنواع الخضروات.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

انخفاض أسعار الخضروات وكيلو الطماطم ب8 جنيهات في الفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12.5جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 22 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 9 جنيهات، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و7 جنيهات للكوسة، و8 جنيهات للباذنجان الأسود و10 جنيهات للباذنجان الأبيض، و12 جنيها للباذنجان العروس و7 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و25 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و30 جنيها لكيلو البامية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 45 جنيها بالأوراق.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 30 إلى 70 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.