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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يجري تعديلات علي تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إجراء تعديلات علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

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الأهلي vs بلدية المحلة.. موعد مباراة اليوم بالدوري والقناة الناقلة

ينوي كولر الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا في مواجهة البلدية اليوم وخاصة بعد إستبعاد وسام أبو علي من قائمة المباراة لإراحته .

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم أمام بلدية المحلة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط:‏ أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم.

خط الهجوم:‏ محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة 

ويلتقي الأهلي بنظيره البلدية علي إستاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي .

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