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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي vs بلدية المحلة.. موعد مباراة اليوم بالدوري والقناة الناقلة

الأهلي وبلدية المحلة
الأهلي وبلدية المحلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مواجهة هامة أمام بلدية المحلة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

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الأهلى يواجه بلدية المحلة في البروفة الأخيرة قبل خوض نهائي دوري ابطال افريقيا

وتعد مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعهم من 14 مباراة فقط ، بينما يأتي البلدية في  المركز الـ15 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة 

ويلتقي الأهلي بنظيره البلدية علي إستاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة 

تذاع أحداث مباراة الاهلي وبلدية المحلة بشكل حصري عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق طارق الأدور.

حكم مباراة الأهلي وبلدية المحلة 


ويدير مباراة الأهلي وبلدية المحلة، الحكم محمود ناصف، ويُعاونه كل من مهاني عبد الفتاح وأحمد عبد المنعم شعبان، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا، فيما يتولي تقنية الفار طارق مجدي  ويُعاونه مصطفى عثمان.

 

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