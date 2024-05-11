الأربعاء القادم.. بدء امتحانات الشهادات العامة الأزهرية بالإسماعيلية

أعلنت منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، إنهاء كافة الإستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية بمعاهد الإسماعيليّة الأزهرية، والمقرر لها أن تنطلق الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري، على مستوى ٨ إدارات تعليمية بنطاق محافظة الإسماعيلية، وسط إجراءات أمنية ووقائية .

وأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، تجهيز اللجان الامتحانية بالمعاهد الازهرية المنتشرة بالمحافظة لاستقبال امتحانات الشهادات العامة والتي تتم على مستوى الجمهورية مؤكدا على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان الامتحانية ، والتأكد من تأمين وصول الأسئلة إلى مقار الامتحانات في وقتها المحدد لها.

وأكد ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وضرورة فرض الانضباط وعدم السماح بالغش.مشيرا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

وأنهى طلاب النقل الثانوى بقسميه العلمي والأدبى أمتحانات نهاية العام الدراسي الخميس الماضي .فيما أنهى طلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي امتحاناتهم في اول الشهر الجاري .

وقال مدير المنطقة الازهرية، إن امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية تمت بكل سهولة ويسر، ولم ترد أى شكوى من الطلاب فيما يخص الورقة الامتحانية، ووضع الأسئلة وتدرجها لتشمل كافة المستويات؛ كما تتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك، للتغلب على المعوقات الطارئة التى تؤثر على سير أعمال الامتحانات، والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات فى أسرع وقت .