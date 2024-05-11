لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أفضل وقت للمذاكرة

أسابيع قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤م، حيث ستنطلق يوم ١٠ يونيو حتى ٢٠ يوليو المقبل بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للشعبتين العلمية والادبية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق جدول امتحانات الثانوية العامة لتبدأ ١٠ يونيو المقبل على ان يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما تضمن الجدول عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

ومع قرب الامتحانات، يكثف الطلاب جهودهم للتحصيل الدراسي وزيادة عدد ساعات المذاكرة على مدار اليوم، لإنجاز المواد الدراسية.

ولكن يمكن القول، إن أفضل وقت للمذاكرة تكون في الصباح لبعض الطلاب، وهذا يرجع لحجم الفهم لديهم، وحتى يكون بمقدورهم تذكر بعض من التفاصيل الدقيقة، على سيبل المثال الأسماء والأماكن والتواريخ والحقائق.

وتعد أيضًا فترة النهار من أهم الأوقات التي يلجأ إليها الطلاب للمذاكرة، بعد أخذ قسط كاف من الراحة والنوم، حيث يستطيعون الاستيعاب ويكن لديهم الكثير من الطاقة والنشاط، مما تجعلهم قادرين على التركيز بشكل أفضل.