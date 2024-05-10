تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني بالإسكندرية

في إطار نهج الوزارة لاستثمار مشروع رأس المال



عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماع مع مديري عموم الإدارات التعليمية لمناقشة آليات تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وسوزانا محمد موجه عام مالي وإداري ومديري إدارات الشئون القانونية والأمن والوحدة المنتجة ؛ وذلك للتأكيد على مضاعفة المجهود وتحقيق أعلى معدلات تصنيع الزي المدرسي لمدارس التعليم العام ومضاعفة أعداد المدارس المتعاقدة في العام الماضي .

خطة الدولة

وأكد مدير المديرية أن تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني يأتي في إطار خطة الدولة ونهج الوزارة لاستثمار مشروع رأس المال وكافة المعدات والماكينات الموجودة بالمدارس والتي تضاهي ماكينات وآلات أضخم مصانع القطاع الخاص ، وكذلك تشغيل طلاب التعليم الفني واستثمار طاقاتهم الشابة وتحقيق معدلات إنتاج بجودة متميزة .

تصنيع الزي المدرسي

وشدّد مدير المديرية في تعليماته أن تعليم الإسكندرية يتجه لتصنيع الزي المدرسي لطلاب 1000 مدرسة على الأقل بما يزيد عن معدلات العام الماضي بنسبة 45 % ، وكذلك ضرورة قيام اللجنة المشكلة بمراجعة كفاءة الماكينات لتحديد الكميات المناسبة ومراعاة جودة المنتج وبأسعار تنافسية في إطار خطة تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، وذلك من خلال إشراف اللجنة المشكلة من المديرية وتوجيه عام الملابس وجميع المختصين ، مؤكدًا على الالتزام التام بالمواعيد المحددة للتسليم للمدارس والتزام المدارس بكافة بنود التعاقد .

إدارة شرق

وفي سياق اخر فى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي إطار استعدادات لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية و تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد

مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، اجتمع الأستاذ جلال عيد المدير العام لادارة شرق بحضور الدكتورة ناجية فؤاد وكيل الإدارة ، بالأساتذة مديرى التعليم الفني والاتصال السياسي والمخازن والمشتريات وهندسة المباني والمشاركة المجتمعية والمتابعة الفنية وتقويم الأداء والأستاذ مسئول الاستراحات بالإدارة والأساتذة مديري المدارس المستهدف إقامة الاستراحات بها

وذلك للوقوف على الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات

وتذليل كافة العقبات لاستقبال الأساتذة المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤



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