الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيًا اليوم استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

يعقد اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024 ، الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية، والمقرر إقامتها بالملعب البلدى لبركان فى العاشرة مساء غداً الأحد، حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



ويتحدث البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك وكابتن الفريق عن مباراة نهضة بركان وفرص الفارس الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التتويج باللقب في لقاء العودة بالقاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء غدا الأحد على ملعب بركان البلدي.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال المران الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

