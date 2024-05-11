معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية تحضيرا لبطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يدخل اليوم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية معسكرًا تدريبيًّا مغلقًا بمحافظة الإسكندرية، في بداية تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا، التي من المقرر أن تستضيفها مصر في شهر أكتوبر المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2025 بجزيرة سيشيل.



يستمر معسكر منتخب الكرة الشاطئية بالإسكندرية، خمسة أيام، حيث يختتم يوم الأربعاء المقبل.



20 لاعبًا في معسكر منتخب الشاطئية

واستدعى مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية 20 لاعبًا، للانتظام في معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم، على أن يخوض منتخب مصر تدريباته اليومية على أحد الشواطئ الرملية بالإسكندرية.



تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية

يضم الجهاز الفني لـ منتخب كرة القدم الشاطئية كلًّا من مصطفى لطفي مديرًا فنيًّا وأحمد أبو سريع مدربًا عامًّا، محمد فوزي مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبًا، عباس حسانين المدلك، الجهاز الإداري أحمد سامي ومحمد منجي، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

منتخب الشاطئية يتأهل للمونديال

ونجح مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، في تحقيق إنجاز تاريخي هو الأول في تاريخ فراعنة الشاطئية، حيث قاد الفريق لتحقيق الميدالية الفضية في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية الماضية، لينتزع أحد بطاقتي التأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية، رفقة المنتخب السنغالي المتوج باللقب الإفريقي.

وأعلن الفيفا في شهر ديسمبر الماضي مصطفى لطفي ضمن أفضل 20 مدربًا في العالم في الكرة الشاطئية.