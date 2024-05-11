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فرنسا تدعو إسرائيل لوقف العملية العسكرية في رفح عشرات الشهداء والمصابين بينهم صحفي وعائلته جراء قصف إسرائيلي بمخيم جباليا الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عصيرة الشمالية وقوصين فجر اليوم السبت
السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عشرات الشهداء والمصابين بينهم صحفي وعائلته جراء قصف إسرائيلي بمخيم جباليا

شهداء غزة
شهداء غزة

ارتقى عشرات المواطنين، بينهم صحفي وزوجته وابنه، وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أكدت مصادر محلية ارتقاء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.

 

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 وأفادت بارتقاء شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط مدينة غزة.

كما أشارت المصادر إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل واصابة آخرين بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخطيب في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

ولفتت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوب القطاع إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على. حي  الجنينة شرقي رفح.

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