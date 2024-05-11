نتنياهو يدعو الإمارات لإدارة قطاع غزة..وبن زايد: بأي صفة شرعية تتخذ هذا القرار

استنكرت وزارة الخارجية لدولة لإمارات العربية المتحدة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع الغزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان عبر حسابه قبل قليل: رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان، على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة.