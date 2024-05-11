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السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من جنين ويقتحم بلدة جلبون فجر اليوم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابين من حي الألمانية على أطراف مدينة جنين، واقتحمت بلدة جليون شرقا.

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وطبقا لوفا الفلسطينية، اكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت حي الألمانية على أطراف مدينة جنين من الجهة الشرقية، واعتقلت الشابين محمد أبو الرب، وساجي الجمل، عقب اقتحام منزليهما في الحي وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، وسط مواجهات عنيفة، مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة جلبون بعدة آليات، وتجولت في عدة أحياء.

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