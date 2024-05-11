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السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عصيرة الشمالية وقوصين فجر اليوم السبت

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس.

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ووفقا لوكالة وفا، افادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، حيث جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.

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