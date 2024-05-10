الهباش: قرار أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة صفعة على وجه الاحتلال

عقب مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وتابع “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “on”، اليوم الجمعة، أن قرار أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة صفعة على وجه الاحتلال ويظهر مدى انحياز المجتمع الدولى بغالبيته لصالح العدل والسلام ولصالح الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لم يطلب الشعب الفلسطيني أكثر من حقه ولم يعطيه الشرعية الدولية كامل حقه ولم تطه أكثر من 20 % من الوطن الفلسطيني، وهذا الشهر تمر ذكرى النكبة الفلسطينية .

وأشار إلى أن العالم اليوم يقف مع الحق الفلسطيني بينما أمريكا وإسرائيل تقفان اليوم معزولتين عن العالم بسبب الاحتلال والظلم .

وواصل الهباش أن لعالم اليوم ضاق ذرعا بالاحتلال وضاق ذرعا من سياسة الإدارة الامريكية التي تنتهج سياسة الكيل بمكيالين وتنحاز لسياسة الظلم ولصالح العدوان وتعادى الشعب الفلسطيني خلال الـ6 أشهر الماضية استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 4 مرات ضد فلسطين 3 مرات ضد وقف العدوان على غزة ومرة ضد مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة .

أول تعليق للرئيس الفلسطيني على قرار الأمم المتحدة لصالح بلاده





وفي سياق آخر، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وثمن عباس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي وفقا للرئاسة الفلسطينية، "ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية".



وأكد عباس أن هذا التصويت الدولي "الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وجاء في البيان الرئاسي أن فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك.

ودعا عباس الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها "المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة".

وجدد عباس التأكيد على وجوب إنهاء العدوان الإسرائيلي في كل من الضفة وغزة والقدس والانسحاب الكامل والفوريّ للقوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في غزة وعودة النازحين لأماكن سكناهم ومنع التهجير.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.