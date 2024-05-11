ناقد رياضي مغربي: نهضة بركان يشبه اشبيلية الإسباني..ومواجهة الزمالك من العيار الثقيل

أكد حمزة شتيوي، ناقد رياضي مغربي، أن نهضة بركان فريق مميز ويضم عناصر جيدة رغم الغيابات قبل مواجهة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال شتيوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "فريق نهضة بركان يشبه نادي اشبيلية الاسباني في صولاته وجولاته ببطولة الدوري الأوروبي والفريق المغربي مستعد لمواجهة الزمالك".

وأضاف: "هناك 6 لاعبين أعلن معين الشعباني عن تعرضهم لإصابات مختلفة، ولكن من وجهة نظري سيلحق البعض منهم بمواجهة الزمالك في لقاء الذهاب".

وتابع: "مباراة الزمالك ونهضة بركان ستكون من العيار الثقيل، وعمر العرجون وحمزة الموسوي سيغيبان عن مباراة الأبيض ولكن الشعباني سيعوضهما بكل تأكيد".