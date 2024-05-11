تشكيل يوكوهاما المتوقع أمام العين في نهائي دوري أبطال آسيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوكوهاما الياباني استعداداته للمواجهة المنتظرة أمام نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.



وكان الفريق الإماراتي، قد نجح في الصعود لنهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعدما فاز على الهلال السعودي بنتيجة 5/4 ذهابًا وإيابًا.

فيما تخطي يوكاهاما الياباني عقبة أولسان هيونداي في نفس الدور بضربات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/3.

تشكيل يوكوهاما المتوقع أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: ويليام بوب.

الدفاع: كين ماتسوبارا - شينوسوكي هاتاناكا - كارلوس جوستي - كاتسويا ناجاتو.

الوسط: كيجو ساكاكيبارا - يان ماتيوس - آساهي أويناكا - نام تاي هي - إلبير دا سيلفا.

الهجوم: أندرسون لوبيز.

موعد مباراة العين ويوكوهاما والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مواجهة العين ويوكوهاما، صافرته في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات من مساء اليوم السبت.

بينما سيتم إذاعة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما، على قناة "beIN SPORTS AFC 1" وقناة الكأس HD9 وقناة SSC HD1 وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

