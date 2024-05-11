سفيان رحيمي يقود تشكيل العين المتوقع أمام يوكوهاما الياباني

يترقب عشاق العين الإماراتي مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره يوكوهاما الياباني، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.



واستطاع العين الإماراتي التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعد تحقيقه الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 5/4 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

بينما عبر يوكاهاما الياباني عقبة أولسان هيونداي في نفس الدور بضربات التريجيح بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/3.

تشكيل العين المتوقع أمام يوكوهاما

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي اوتون - بارك يونج وو - إيريك جورجينس.

الوسط: نادر يحيى - أحمد برمان - كاكو - ماتياس بالاسيوس.

الهجوم: سفيان رحيمي.

العين ويوكوهاما.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق صافرة حكم مواجهة العين ويوكوهاما، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات من مساء اليوم السبت.

فيما تُنقل موقعة العين ويوكوهاما، على قناة "beIN SPORTS AFC 1" وقناة الكأس HD9 وقناة SSC HD1 وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1.