السبت 11 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسين كمال وعمر فرج يتأهلان إلى نصف نهائي الباراكياك ببطولة العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل لاعبا المنتخب المصري للباراكانوي، ياسين كمال وعمر فرج، إلى الدور نصف اانهائي في الباراكياك  ببطولة العالم بالمجر.

و تقام اليوم منافسات نصف النهائي اليوم السبت و ذلك بعد ان شاركا أمس في الأدوار التمهيديه للبارا كياك في بطولة العالم التي تقام بالمجر و تستمر حتي 13 مايو الجاري ، و التي تعتبر آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

و كان المنتخب المصري قد شارك بلاعبتان و 4 لاعبين في تصفيات الباراكياك و الباراكانوي ضمن مسابقات بطولة العالم للبارا بالمجر

وتتكون البعثه من اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك رئيسا للبعثه و محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا ، و اللاعبين أحمد نجيب ، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد.

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