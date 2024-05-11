باريس سان جيرمان يفسد خطط مانشيستر يونايتد

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ان اعلان كيليان مبابي انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان مساء الجمعة واقتراب انتقاله إلى ريال مدريد الأسباني جاء ليفسد خطط لمانشيستر يونايتد الأنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت ليكيب في تقرير لها انه قبل اعلان كيليان مبابي عن انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان كان نادي العاصمة الفرنسية قد حدد بديله في هجوم الفريق في الموسم المقبل وهو الجورجي كفيشيا كفارتسيخيليا جناح فريق نابولي الإيطالي والذي كان هدفا لفريق مانشيستر يونايتد الانجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فأن لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يري في كفارتسيخيليا البديل الامثل لمبابي وبالفعل فقد سافر ممثلي من إدارة باريس سان جيرمان إلى ايطاليا للقاء مسئولي نادي نابولي للتفاوض حول شراء النجم الجورجي .

وكان كفارتسيخيليا قد انضم إلى فريق نابولي عام ٢٠٢٢ ونجح في اول مواسمه مع الفريق الازرق في قيادته لاحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ ٣٠ عاما وساهم خلال تواجده بفريق نابولي على مدار موسمين في تسجيل ٢٤ هدف و صناعة ٢٦ هدف في ٨٨ مباراة شارك فيها.

وكان نادي برشلونة الأسباني قد أعلن ايضا اهتمامه بضم كفارتسيخيليا الا انه الازمة المثالية التي يمر بها البارسا تجعل ضمه هذا الصيف صعبا وهو ما انعكس على تصريحات والده الذي أعلن تفضيله استمرار نجله بصفوف نابولي