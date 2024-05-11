موعد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما

يستعد العين الإماراتي لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره يوكوهاما الياباني، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر أن يستضيف يوكوهاما نظيره العين الإماراتي، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعبه ووسط جماهيره.

ونجح العين الإماراتي في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعدما حقق الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 5/4 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

فيما تخطي يوكاهاما الياباني نظيره أولسان هيونداي في نفس الدور بضربات التريجيح بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/3.

موعد مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة العين ويوكوهاما، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات من مساء اليوم السبت.

بينما تُذاع مباراة العين ويوكوهاما، على قناة "beIN SPORTS AFC 1" وقناة الكأس HD9 وقناة SSC HD1 وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

