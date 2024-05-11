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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المثيرة والقوية التي تجمع ريال مدريد بنظيره بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان بوروسيا دورتموند قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، خلال المواجهتين التي جمعتهما في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي، بينما حقق ريال مدريد الفوز على بايرن ميونخ الألماني الفوز بنتيجة 4/3 بمجموع المباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تنطلق مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة من الأول من يونيو المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" بانجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تُنقل مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وعدد من القنوات العالمية.

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