فريق طبي ينجح في استئصال طحال لسيدة بمستشفى إدكو

نجح الفريق الطبي بمستشفى إدكو المركزي، بمحافظة البحيرة، فى إجراء جراحة متقدمة، بإستئصال طحال بالمنظار لسيدة تعاني من تضخم الطحال وتكسير بكرات الدم.

حيث إستقبلت المستشفى المريضة وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإجراء كافة الأشعة والتحاليل اللازمة، وتم تجهيز الحالة واجراء عملية لإستئصال الطحال بالمنظار كإجراء طبي يحدث لأول مرة بالمستشفى.

قام بإجراء هذه الجراحة - الدكتور أحمد فريد الناقوري إستشاري الجراحه العامه والمناظير، والدكتور أحمد معتوق أخصائي الجراحة، والتخدير الدكتور أحمد خيري أخصائي التخدير، والتمريض سمر محمد.

ومن جانبة أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي المشارك فى اجراء هذه العملية، ونوه على أن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة والطارئة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الشكر للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، وللدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وللدكتور أحمد خضر مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، مثمنًا جهودهم ومتمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

ومؤكدا على أن كافة المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطن المصري، وخاصة الحالات الحرجة والطارئة.