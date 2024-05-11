برينتفورد يبلغ توتنهام بموافقته على انتقال إيفان توناي

أكدت صحيفة الديلي ميل ان نادي برينتفورد الأنجليزي أبلغ نادي توتنهام الأنجليزي بامكانية بيع مهاجمه إيفان توناي إلى السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المفاوضات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الناديين .

وكشفت الديلي ميل ان نادي برينتفورد أبلغ إدارة توتنهام بموافقتهم على انتقال إيفان توناي مقابل ٥٠ مليون جنية استرليني وهو الرقم الذي اعتبرته إدارة توتنهام مقابلا معقولا لضم المهاجم الهداف الذي سيكون حجر الزاوية لهجوم توتنهام في الفترة القادمة ومنذ انتقال المهاجم الأنجليزي الدولي هاري كين إلى صفوف بايرن ميونخ لم يجد توتنهام بديلا لقيادة الهجوم وسيكون إيفان توناي هو المهاجم المنتظر للسبيرز مستقبلا .

وكان إيفان توناي قد انضم إلى برينتفورد عام ٢٠٢٠ مقابل ٥ مليون جنية استرليني وهو ما يجعل صفقة انتقاله لصفوف توتنهام بمثابة الصفقة الرائعة لبرينتفورد الذي حصد ما يزيد عن ٤٥ مليون جنية استرليني .

وكان إيفان توناي قد برز مع فريق برينتفورد في الموسم الماضي حيث سجل ٢٠ هدفا مع الفريق بينما لم يسجل هذا الموسم سوى أربعة اهداف في ١٥ مباراة شارك فيها بعد عودته من الايقاف الطويل لمشاركته الغير قانونية في المراهنات على المباريات .