السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

3 غرقى في يوم واحد بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

شهدت محافظة المنيا ، 3 حوادث غرق متفرقة بمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، حيث أمرت النيابة العامة ، بمركز العدوة، شمال المنيا ، التصريح بدفن جثمان طالبة توفيت بعد سقوطها في بئر مياه جوفي بإحدى القرى بالظهير الصحراوي .

 

وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها من قبل مفتش صحة المركز، والذي ثبت فى تقريره اسفكسيا الغرق وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة ، وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش ، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بمصرع «طالبة» غرقا في بئر مياه جوفية، مخصص لري الأراضي الزراعية ، باحدى المزارع بالظهير الصحراوي الغربي ، أمام مركز العدوة .

 

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة والإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع (س. و- 14 سنة)، طالبة، ومقيم بإحدى قرى الخريجين بالظهير الصحراوي الغربي، غرقا في بئر مياه جوفية مخصص لري الأرض الزراعية ، وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، وفاة الطالب باسفكسيا الغرق، مما تسبب في توقف القلب والتنفس، دون وجود شبهة جنائية ، و كلف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا فريق البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، والنيابة العامة بمركز العدوة باستكمال التحقيقات.

 

وفي سياق متصل، صرحت النيابة العامة ، بمركز العدوة ، شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة ، بدفن جثمان مزارع وطفلة لقو مصرعهما ، غرقا في واقعتين متفرقتين  ، بمجري مائي، وحوض أرض زراعية  ، بقريتين في المركز ، وذلك لعدم وجوود شبهه جنائية في الوفاة ، حسب ماذكر الطبيب مفتش صحة المركز ، واكدته التحريات الأولية للمباحث. 

 

وكانت البداية ، عندما تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية ، يفيد بمصرع مزارع وطفلة غرقا في واقعتين متفرقتين، بمجرى مائي، داخل قريتين في مركز العدوه شمال المنيا، وعلي الفور، انتقل فريق الحماية المدنية والشرطة إلى موقع البلاغ ، وتبين مصرع (م - ر- أ - 24 عاما ) ، مزارع ومقيم بقرية السلحدار التابعة لمركز العدوة ، غرقا في مجري مائي، (ترعة) ، مجاورة للقرية والأرض الزراعية .

 

فيما شهدت قرية 6 خريجين بمركز العدوة ، غرق ( ش-ش – ر – 14 عاما )، مقيمة بالقرية، مصرعها غرقا في حوض مياه مخصص لري الأرض الزراعية ، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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