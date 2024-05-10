كلب مسعور يعقر 8 أطفال بـ سمالوط.. تعرف على السبب

شهدت أهالي محافظة المنيا، حالة من الذعر بين أهالي قرية جبل الطير البحرية، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شرق، شمال المنيا، اليوم الجمعة، بعد ظهور كلب مسعور وتسببه في إصابة 8 أطفال عقرهم ، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصىي وأخذ المصل المضاد.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده للمرور والخدمات ، والمشرف علي مركز شرطة سمالوط ، يفيد بإصابة 8 اطفال وشباب بعقر كلب مسعور، انتقل علي الفور لمحل الواقعة العقيد محمد مصطفى مأمور المركز، والرائد يحى شاهين رئيس المباحث ، وبالمعاينة والفحص تبين ان الكلب المسعور ، يهاجم اطفال القرية بالشوارع وعقر 8 اطفال ، وتم التعامل معه بالتعاون مع الأهالي ، وتمكنوا من قتله.

وتم نقل الأطفال لمستشفى سمالوط التخصصي للعلاج اللازم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة بنقطة الشرطة ، وأكدوا أهالي القرية، أن الكلب المسعور اسود اللون ظهر في المنطقة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وبدأ في مهاجمة المواطنين، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي.

وكان موقع بوابة الوفد، قد رصد في تقرير خلال الفترة الماضية ، انتشار وسيطرةالكلاب الضالة بشوارع مدينة سمالوط ، في ظاهرة أثارت استياء وغضب الأهالي، بعدما انتشرت وبكثافة ملحوظة، الكلاب الضالة والــ(مسعورة )، بشوارع مركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، والتي أثارت الذعر في نفوس أهالي المركز، وحجبت مرور وسير المواطنين بغالبية الشوارع ، بعدما قامت بعقر بعض الأهالي، ولحالات شبه يومية ، أدت بعضها إلى الوفاة ، دون أن يحرك ذلك ساكنا للجهات المعنية .

حيث سيطرة الكلاب الضالة، على شوارع موقف المنيا، وشارع الشريف ، ومعصرة سمالوط ، وحي شمال ، وسمالوط البلد ، معلنة حظر التجوال على أهالي المركز، والذين خشوا على أنفسهم وأطفالهم، من عقر الكلاب الضالة والمسعورة، والذي يعد انتشارها، وصمة على جبين مسؤلي الأحياء والمركز والمدينة، بالإهمال واللامبالاة، بحياة وأرواح الأهالي.

وتحدث أهالي مدينة سمالوط قائلين ، أن ما يحدث لأهالي مركز ومدينة سمالوط ، يعد مهزلة ، وجريمة كبرى ، يحاسب عليها مسؤولي المركز والمدينة والأحياء ، بعدما شاهدوا بأعينهم ذعر الأهالي واستغاثاتهم المتكررة ، دون أن يحرك لهم الأمر ساكنا، مما يثبت أن أرواح وحياة أهالي المركز، لا تعني لهم شيئا على الإطلاق، فشوارع المدينة، ومعصرة سمالوط، وسمالوط البلد، سيطرت عليها الكلاب الضالة والمسعورة، لتحرم الأهالي كبارا وصغارا من التجوال أو التزاور، خشية عضة الكلاب المسعورة.

وناشد أبناء مدينة سمالوط، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، ورئيس مركز ومدينة سمالوط السابق ، ورؤوساء الأحياء، والطب البيطري ، والصحة ، بالعمل سريعا ، على حماية أرواح وحياة الأهالي ، والتخلص من الكلاب الضالة ، فالكثير منا، أصبح يخشى على أولاده وعلى نفسه، من عقر الكلاب الضالة والمسعورة ، والتى قامت بعقر بعض المواطنين، ومنهم من لقى حتفه، نتيجة عقر كلب مسعور وسام.