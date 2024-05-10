محاكمة عاجل للمتهم بالإتجار بالنقد الأجنبي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بعد غد الأحد، محاكمة عامل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وأقر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس ‏الوزراء يتحرير(140) مخالفة للمحلات التى لم ‏تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء ‏بشأن إتخاذ التدابير اللازمة ‏لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك ‏الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة ‏وزارة الداخلية على مستوى ‏الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير ‏‏(140) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم ‏بقرار الغلق.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة والعرض على النيابة ‏العامة.‏

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة ‏الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

وألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، ‏وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.‏

‏ تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل ‏الساعة 7 صباحًا.‏

المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق: ‏

الصيدليات. ‏

محلات البقالة.‏

السوبر ماركت.‏

محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.‏

المخابز والأفران.‏

محلات الدواجن.‏

أسواق الجملة.‏

مواعيد الورش الفنية:‏

‏ تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود ‏على الطرق الرئيسية والسريعة