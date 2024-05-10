توريد 43177 طن من الأقماح المحلية لصوامع الإسكندرية

أعلن المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي كميات القمح المحلي الواردة لصوامع الإسكندرية إلى 43 ألف و177 طن منذ بداية موسم الحصاد بالمحافظة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المديرية، تتابع عمليات التوريد من خلال أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح في الصوامع والبناكر والتي تٌنقل من خلال الموردين والتجار والمزارعين

واضاف القلش المتحدث الرسمى لمديرية التموين بالإسكندرية، أن غرفة عمليات المديرية الخاصة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام و الكميات الواردة لأماكن استلام الاقماح فى الصوامع و البناكر، والتى تتدفق من خلال الموردين و التجار و المزارعين، وقد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن 43177 طنا.

وأوضح المهندس معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية، أن المديرية استعدت لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة عبارة عن 4 أماكن تخزينية و بيانها كالتالى، صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين وإجمالى سعتها 90000 طن تسعين الف طن وجاهزة لاستقبال الاقماح المحلية بسعة 30 ألف طن، صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 الف طن جاهزة بسعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 43200 طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية.

وأيضا، بنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و سعته التخزينية 11980 طن اجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2024، وبذلك يكون اجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الاقماح المحلية بالمحافظة ، 4 لجان ( صومعتين و بنكرين ) اجمالى سعتها 121580 طن , بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكور.

وقد تم تحديد أسعار القمح المحلى حسب رتب التوريد و التى حددها القرار الوزارى بالمبالغ الآتية، إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها ، إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها، إردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1900 جنيه، وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا، كما يحظر نقل الأقماح المحلية من محافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من مديرية التموين التابعة للمحافظة المنقول منها الأقماح.

ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى فعاليات لجان التوريد يوميا و تجميع البيانات و كميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد و العمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد.

الجدير بالدكر ان اعتمدت المديرية 2 بنكر لتوريد القمح هما، بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43 ألفا و200 طن مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11 ألفا و980 طنا، وإجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية لموسم 2024.

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام ، حيث يبدأ الموسم اليوم منتصف أبريل و يستمر حتى منتصف شهر أغسطس لهذا العام.