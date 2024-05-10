"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في إطلاق الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

شارك السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لإطلاق الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

يأتي ذلك في إطار دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان للمهرجان، بما يعزز دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها.



أكد السفير فهمي فايد، في الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين والصحفيين، على إيلاء المجلس برئاسة السفيرة مشيره خطاب اهتماماً كبيرا لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام في تشكيل الوعي المجتمعي.

وشدد فهمي، على حرص المهرجان على رفع الوعي بحقوق الإنسان، خاصه بقضايا المرأة المحلية والدولية، وتشجيع صناع المسرح على معالجة قضاياها وهمومها وتعزيز قيم قبول الآخر والسلام العالمي.

وأشار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى عدم إغفال المهرجان تخصيص مسار تحت عنوان " مبدعات تحت القصف"، لاستعراض التجارب المختلفة وكيف تبدع المرأة في المناطق الملتهبة بما يتضمن القضية الفلسطينية.

وأكد السفير فايد، على اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال اللجنة الثقافية بالمجلس برئاسة سميرة لوقا لاختيار ابرز الاعمال الدرامية التليفزيونية التي تخدم قضايا حقوق الانسان خلال شهر رمضان من كل عام.



وافتتح المؤتمر كل من عبير لطفي رئيس مجلس أمناء المهرجان، ونخبة من عضوات مجلس الأمناء، والفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للمهرجان، حيث تم استعراض فعاليات المهرجان ودوره في تمكين المرأة ودعم حقوقها.

كما شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أوصت بالعمل على ضرورة الإتاحة لذوي الإعاقة في جميع المسارح، وبتناول التحديات التي تواجه السيدات ذوات الإعاقة وأسرهن من خلال الفن.



جدير بالذكر أن المهرجان سيتم عقده خلال الفترة من 16 إلى 22 من الشهر الجاري، ويضم عدد من الفنانات والفنانين من بعض الدول العربية والأجنبية.