شكري ووزير الخارجية الفرنسي يؤكدان ضرورة حث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الفرنسي في اتصال هاتفي ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي ووقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب.

إسرائيل تعلق على تبني الأمم المتحدة قرار منح فلسطين العضوية الكاملة





وفي إطار آخر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، بشكل إيجابي.

وصوتت نحو 143 دولة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.



وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الفلسطينيون مؤهلون لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

واوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بأنه "جائزة لحماس"، بحسب بيان صادر عن مكتبه، الجمعة.

وقال كاتس: "القرار السخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، بينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.

وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012