ليلة أوروبية ساخنة.. الطليان في مهمة صعبة ضد بطلي فرنسا وألمانيا

روما وأتلانتا ضد ليفركوزن ومارسيليا..

سهرة كروية نارية، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 9 مايو 2024، حيث تقام مواجهتان ساخنتان في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023/2024.

ففي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على أرضية ملعب جيويس بمدينة بيرجامو الإيطالية، يستضيف أتلانتا نظيره مارسيليا الفرنسي، بينما يحل روما ضيفا على باير ليفركوزن، وذلك بملعب باي ارينا بمدينة ليفركوزن الألمانية.

هل يواصل باير ليفركوزن موسمه التاريخي الليلة؟

وفي اليوروباليج، يحتضن ملعب باي أرينا مباراة مصيرية تجمع بين باير ليفركوزن وروما، ويعول أصحاب الأرض على فوزهم بثنائية نظيفة في ملعب الأولمبيكو، إلى جانب سجله الحافل هذا الموسم، الذي يقترب من إنهائه دون أي هزيمة في مختلف المسابقات.

في المقابل، فيدخل دانييلي دي روسي، المدير الفني لروما، بالمواجهة المرتقبة للجيالوروسي أمام بطل البوندسليجا، وليس أمامه سوى الفوز بفارق ٣ أهداف، لحجز تذكرة المتأهل للمباراة النهائية بالمسابقة الأوروبية.

وفي المباراة الأخرى، يستضيف ملعب جيويس مباراة أتالانتا ومارسيليا، ويستفيد بطل إيطاليا من عاملي الأرض والجمهور أمام العملاق الفرنسي، كما يعول على تعادله الإيجابي في موقعة الذهاب بهدف لكل فريق