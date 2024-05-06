فرنسا: أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أضافت الخارجية الفرنسية: "نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون شخص".

جيش الاحتلال يدعو سكان رفح الشرقية بالانتقال تجاه المنطقة الإنسانية الموسعة





دعا المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وقال أفيخاي عبر حسابه : يا أهل غزة، جيش الدفاع يوسّع المنطقة الإنسانية في المواصي وفي الوقت نفسه، ندعو السكان الفلسطينيين من أحياء رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وأضاف: أن عملية الإجلاء أمر مركب لكنه ضروري للتأكد من عدم تعرضكم للنيران التي تطلقها حماس، فقط بالأمس شاهدنا دليلاً لوجود حماس في رفح، كونها تطلق القذائف الصاروخية من مكان مجاور لمعبر رفح، وتستغل المناطق القريبة من مراكز الإيواء الإنسانية من أجل إطلاق القذائف باتجاه معبر كيرم شالوم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لأجلكم.

ولف أفيخاي أدرعي، إلى أن جيش الدفاع سيستمر في تحقيق أهداف الحرب منها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه هاجم 15 مبنى عسكريًا في موقع تابع لقوة رضوان في عرب اللويزة جنوب لبنان، ومجمعًا عسكريًا للحزب في بلدة السفري في عمق لبنان، إضافة إلى مبانى عسكرية أخرى في رامية وعيتا الشعب ومروحين، وبنى تحتية في جبل بلاط جنوب لبنان.

وقال موقع "خدشوت بزمان" الإخباري الإسرائيلي "إن إسرائيليين اثنين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة جراء هجوم بمسيّرات مفخخة تبناه حزب الله على بلدة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان، وسط قصف مكثف متبادل بين إسرائيل وحزب الله تجاه مواقع وبلدات عديدة.

وأضاف: أن الهجوم على جنوب "المطلة" استهدف تموضعًا لجنود إسرائيليين، وأسفر عن قتلى وجرحى.

ومن جهته، أعلن حزب الله، في بيان صحفي، قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.

جدير بالذكر أن هناك قصفا مُتبادل بين حزب الله وإسرائيل بشكل يومي منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء إجلاء المدنيين من رفح تمهيدا لاجتياحها وسط تحذيرات من كارثة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى، اليوم الإثنين، بدء عملية إجلاء المدنيين من مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة تمهيدًا لاجتياحها، وذلك تزامنا مع الإعلان عن مقتل جندى رابع، جراء القصف الذى استهدف معبر كرم أبو سالم أمس.

وقالت قناة آى24 نيوز الإسرائيلية إن عملية الإخلاء، التي بدأت فجرًا، تستهدف سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح، لنقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا في المواصي وخان يونس.