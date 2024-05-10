نضال أبو زكي متحدثا في معرض ICT لبنان عن إنترنت الأشياء والتصنيع الذكي

يشارك نضال أبو زكي كمتحدثا ضمن فعاليات معرض ICT العاشر في لبنان يوم 27 مايو الحالي حول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتصنيع الذكي.



يعد نضال أبو زكي، رائد أعمال لبناني وإعلامي يعمل في الإمارات العربية المتحدة، وهو المؤسس والمدير العام لـ”أورينت بلانيت”، التي تُعد إحدى أسرع شركات العلاقات العامة والتسويق والاستشارات المؤسسية نمواً في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمحفظة عالية المستوى من خدمات الاستشارات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عمل أبو زكي في المكتب الإعلامي لمركز دبي التجاري العالمي، ولاحق حلمه في أرض الأحلام والفرص دولة الإمارات وأسس شركته للعلاقات العامة والأبحاث الاقتصادية، وهي اليوم واحدة من كبريات الشركات في الإمارات والخليج في مجالها، وتقدم دراسات وأبحاثاً اقتصادية موضوعية ومهنية تعد مصدراً مهماً للعاملين في هذا الشأن.

يُعد أبو زكي أحد الشخصيات البارزة في ميدان الاستشارات الإدارية بما يتمتع به من خبرة طويلة تفوق 23 عاماً في تطوير خطط الاتصال المؤسسي وحملات التسويق الاستراتيجي وتقديم الخدمات الاستشارية للإدارات العليا لكبرى الشركات الرائدة من مختلف القطاعات الحيوية حول الاتصالات المؤسسية وتطوير الاستراتيجيات.

ويُعرف أبو زكي بخبرته الواسعة في مختلف حقوق الاعلام واتصالات التسويق والاستشارات المؤسسية، والتي تتنوع بين تطوير الرسائل الاعلامية وتعزيز حضور الشركات، وتخطيط الاتصالات الاستراتيجية، وإدارة السمعة، وإدارة المشاريع، وإدارة الأزمات، وإدارة القضايا، والتدريب الإعلامي، وتأهيل المتحدثين الرسميين والتدريب على مهارات العروض التقديمية.

وجرى مؤخراً في دبي تكريم أبوزكي من قبل إحدى الجهات الإعلامية مع كوكبة من رجال الأعمال والمدراء المؤثرين من خليجيين ولبنانيين.