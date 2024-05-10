لجنة الفكر القانونى بـ«المحامين» تبدأ الموسم الرابع بالتدريب على التقاضى إلكترونياً

تستعد لجنة الفكر القانونى بنقابة المحامين لتدشين الموسم الرابع من ندوات الفكر القانونى برئاسة محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، التى تبدأ محاضراتها وورش العمل من خلال إعداد دورات فى التقاضى عن بعد عن طريق قيد الدعاوى القضائية عبر منصة الحكومة الإلكترونية لتوفر على المحاماة الكثير من الجهد فى الذهاب إلى المحاكم وتقليل النفقات.

وأشار محمد راضى مسعود إلى أن أحد المحامين يمتلك موقعاً إلكترونياً مليئاً بالأحكام قام بإهدائه إلى النقابة العامة للمحامين وسوف نقوم بتدشينه قريباً وإضافة أحدث أحكام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية ومن المتوقع أن يشارك عدداً كبيراً من المحامين وتستهدف اللجنة خلال ورش التدريب 500 محامٍ على الأقل وذلك حسب أعداد المتقدمين.

وأضاف مسعود أن لجنة الفكر ستقوم بعد تسلم مبنى النقابة الجديد بإنشاء ركن قانونى لبيع الموسوعات القانونية لكل المحامين وبالتقسيط عن طريق تسليم الموسوعات على دفعات كما ستقوم اللجنة بطباعة الكتب النادرة التى انتهى عليها حق المؤلف وأصبحت مطروحة امام المحامين على ان تباع للمحامين دون أرباح وفقاً للتكلفة الفعلية.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد ينعقد اليوم السبت لبحث تشكيل هيئة المكتب، وهذا يعد أول انعقاد بعد انتهاء انتخابات النقابة العامة التى أجريت فى 23 مارس الماضى التى فاز بها عبدالحليم علام بمنصب نقيب عام المحامين.