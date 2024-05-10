إفريقيا.. دراسة جديدة تشير إلى أن تغير المناخ قد يعني انخفاض خطر الإصابة بالملاريا

تتنبأ دراسة جديدة بقيادة جامعة ليدز البريطانية، بأن الظروف الحارة والجافة الناجمة عن تغير المناخ ستؤدي إلى انخفاض عام في المناطق المناسبة لانتقال الملاريا اعتبارا من عام 2025 فصاعدا.

هل ستؤدي أزمة المناخ إلى انخفاض حالات الملاريا في أفريقيا؟

نشر البحث بعنوان :" ملاءمة الملاريا البيئية في السمتقبل في أفريقيا حساسة للهيدرولوجيا"، في مجلة العلوم.

وحذر سيمون جوسلينج، من أن هذا سيأتي على حساب انخفاض توافر المياه وزيادة خطر الإصابة بمرض كبير آخر ، كما حذر سيمون جوسلينج.

شارك أستاذ مخاطر المناخ والنمذجة البيئية في تأليف الدراسة وساعد في تنسيق تجارب نمذجة المياه المستخدمة في البحث.

وكانت التقييمات السابقة على نطاق أفريقيا "تميل إلى تمثيل المياه السطحية فقط باستخدام هطول الأمطار".

قام مؤلفو الدراسة الجديدة بتجميع مرجح للنماذج الهيدرولوجية والمناخية العالمية لتقدير المجالات الحالية والمستقبلية ذات الصلة الهيدرومناخية لانتقال الملاريا.

ويأمل الباحثون أن يسمح المزيد من التقدم في نمذجتهم بتفاصيل أدق لديناميكيات المسطحات المائية التي يمكن أن تساعد في إبلاغ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الملاريا.

بلغت وفيات الملاريا ذروتها عند 608,000 في عام 2022 ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. في ذلك العام ، سجلت إفريقيا 95٪ من الوفيات على مستوى العالم.

ينتشر طفيلي الملاريا في الغالب إلى الناس عن طريق البعوض المصاب.

وفي السنوات الأخيرة، ساهمت الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض البلدان الأفريقية في ركود المياه التي أصبحت أرضا خصبة للبعوض.

في عام 2023 ، تضمن تقرير الملاريا العالمي لمنظمة الصحة العالمية فصلا عن العلاقة بين الملاريا وتغير المناخ لأول مرة ، مما يسلط الضوء على أهميتها كمضاعف محتمل للمخاطر.

عندما تم العثور على عدد صغير من حالات الملاريا المنقولة محليا في الولايات المتحدة في العام الماضي ، كان ذلك بمثابة تذكير بأن تغير المناخ يحيي أو ينقل تهديد بعض الأمراض.

ماكوكو هي منطقة ساحلية مائية في لاغوس فى نيجيريا، يسكنها أصحاب الدخل المنخفض بسبب عدم وجود خيار أفضل.

منطقة ساحلية مائية في لاغوس

توفر المناطق المحيطة ظروفًا مثالية لتكاثر البعوض الذي ينشر الملاريا.

وفي أجزاء من نيجيريا، حيث تؤدي الظروف المعيشية السيئة إلى النفايات والمياه الراكدة في الشوارع، فإن الخطر موجود دائمًا.

لا تستطيع شركة Funmilayo Kotun تحمل تكلفة الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والتي تتراوح تكلفة الواحدة منها بين 7 و21 دولاراً، وغالباً ما تصاب بالمرض.

المكان الذي نعيش فيه ليس صحيًا وأنا لا أستخدم ناموسية، بل نستخدم لفائف البعوض (طارد الحشرات)، لذلك عندما أتعرض للدغات البعوض كثيرًا، أو يعض حفيدي، ننزل إلى الأسفل بالملاريا."

وعلى الصعيد العالمي، فإن حالات الإصابة بالملاريا آخذة في الارتفاع. وزادت الإصابات من 233 مليونا في 2019 إلى 249 مليونا في 85 دولة في 2022.

وارتفعت وفيات الملاريا من 576 ألفا في 2019 إلى 608 آلاف في 2022، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وشكل الأطفال دون سن الخامسة 80% من 580 ألف حالة وفاة بسبب الملاريا المسجلة في أفريقيا في عام 2022.

يقول أديبي أولوبوكولا، مؤسس منظمة غير حكومية محلية تسمى JAKIN تساعد السكان في المناطق المحرومة، إن المياه الراكدة وسوء الصرف الصحي وعدم إمكانية الوصول إلى مواد العلاج والوقاية كلها عوامل مساهمة.

يقول أولوبوكولا: "في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، والمجتمعات الشعبية، والمجتمعات الفقيرة، من المحتمل أن يكون لديك عوامل بيئية تجعل الملاريا تزدهر بينهم".

"ليس لديهم نظام صرف صحي مناسب، وليس لديهم نظام سكن مناسب، وليس لديهم نظام رعاية صحية مناسب، وليس لديهم نظام مناسب للتخلص من النفايات، وليس لديهم نظام مناسب، وحتى النظافة الشخصية."

ومن بين البلدان الاثنتي عشرة التي تتحمل نحو 70% من العبء العالمي للملاريا، توجد 11 دولة في أفريقيا.

الأطفال أقل من 5 سنوات والنساء الحوامل هم الأكثر تأثراً

تركز منظمة JAKIN غير الحكومية على التعليم وريادة الأعمال والصحة.

يصر أولوبوكولا "الملاريا شيء يمكننا التعامل معه، في هذه المرحلة، ليس من المفترض أن يقتل أي شخص،".

نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تطبيق أسلوب المعيشة القياسي في مجتمعاتنا في كل مجتمع في جميع أنحاء أفريقيا، وإذا تمكنا من تعزيز أنظمة مجتمعنا لتحقيق هذه المعايير، فيمكننا القضاء على الملاريا حتى النخاع."

ينتشر طفيل الملاريا عمومًا إلى الأشخاص عن طريق البعوض المصاب ويمكن أن يسبب أعراضًا بما في ذلك الحمى والصداع والقشعريرة.

ويؤثر في الغالب على الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل.