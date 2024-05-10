أدلت فتاة ثلاثينية، بتفاصيل صادمة في تحقيقات اتهامها لخطيبها بالتعدي عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل شقته بمنطقة العجوزة، بعدما لجأ لحيلة في سبيل ذلك.

فتاة اتهمت خطيبها بابتزازها في الجيزة|ما القصة

وكشفت المجني عليها ؛ أنها كانت مخطوبة لشاب لمدة ٥ سنوات، وفي خلال فترة الخطوبة تحديدا عام ٢٠٢٠ تلقت اتصالا هاتفيا من خطيبها يطلب منها نجدته، قائلا: "الحقيني امي بتموت" وطلب منها الذهاب إلى شقته بمنطقة العجوزة لمساعدته في نقلها إلى المستشفى.

وبالفعل ذهبت إليه إلا أنها فوجئت بتواجده بمفرده، فحاولت الرحيل على الفور، إلا أنه أغلق باب الشقة وهددها بسلاح أبيض ومنعها من الخروج.

أضافت الفتاة؛ حاولت أقاوم ولكن لم أستطع وتعدى علي تحت تهديد السلاح، وخفت أعرف حد من أسرتي لتهديده لي بإيذائها.

وأفادت فوجئت به بعد عدة أيام يطلب مني الذهاب له مرة أخرى، إلا أنني رفضت ففوجئت به يهددني بصور وفيديوهات صورها لي أثناء التعدي علي، وهددني بنشرها على الإنترنت.

واستطردت الفتاة قائلة: خشيت من إخبار والدتي لأنها مريضة قلب وسكر، وكنت أذهب إليه وكان يعاشرني بالقوة تحت تهديد السلاح في كل مرة.

واستكملت: بعد وفاة أمي طلب مني خطيبي الذهاب له فرفضت وقلت له: لقد ماتت التي كنت أخشى عليها من الصدمة"، هددني خطيبي بالقتل.

واستكملت: أخبرت اشقائي بما تعرضت له، وقررت اللجوء للشرطة، لتحرير محضر بالواقعة.

جرعة زائدة تنهي حياة شاب في منشأة القناطربالجيزة

كما لقي شاب مصرعه اثر، تعاطي لجرعة مواد مخدرة في مصرعه بمنشأة القناطربمحافظة الجيزة ، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن وفاته.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وتبين عدم وجودشبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي لمعرفه اسباب حريق في محل تجاري بأكتوبر

وفي واقعة اخري ، أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في أحد المحلات التجارية بالحي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحريات أن الحادث نتج عن حدوث ماس كهربائي، بسبب انفجار أحد كابلات كهرباء، وسماع دوي أصوات فرقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وبصحبتهم سيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق هائل، داخل محل تجاري بأكتوبر، وصدور أصوات فرقعة.

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالغربية

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية ، على حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية منية جناج بمحافظة الغربية ، وإصابة 3 أشخاص، وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الغربية، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء لمحل البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وسيطرت القوات على الحريق ونتج عنه احتراق محتويات الشقة وإصابة 3 أشخاص وهم، أيمن محمد، وياسمين أيمن، وهبة السيد، وجرى نقلهم إلى مسشتفى بسيون لتلقي العلاج اللازم وتقديم خدمات الرعاية الصحية وتبين من المعاينة أن سبب اندلاع الحريق هو مأس كهربائي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.