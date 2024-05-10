إيرباص تكشف عن حل Agnet Turnaround لتعزيز العمليات والاستجابة في المطارات

كشفت إيرباص رسمياً عن إطلاق أحدث حلولها المبتكرة "Agnet Turnaround" المصممة لتعزيز عمليات المطارات، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 المقرر انعقاده من 14 ولغاية 16 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ويُعد هذا الحل عبارة عن منصة تعاونية ذكية وحديثة تتميز بإمكانيات هائلة على مستوى الأمان والموثوقية وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها صناعة الطيران.

وصممت "إيرباص" هذا الحل المبتكر "Agnet Turnaround" لدعم البنية التحتية للمطارات على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن يشكل ثورة تقنية في إدارة العمليات لمرافق المطارات في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة. وسيسهم الحل الذكي والجديد في تعزيز وتمكين أداء المطارات بفضل ما ينطوي عليه من إمكانيات هائلة في عمليات المراقبة والاتصال في الوقت الفعلي، بما يسهم في تعزيز عمليات التنسيق والإدارة على نحو سلس. إضافة إلى ذلك، توفر المنصة المبتكرة Agnet Turnaround قيمة مضافة ومستويات أعلى من الكفاءة لفرق العمليات في المطارات من خلال تعزيز دقة العمليات، وتقليل التأثير البيئي، وزيادة سعة الحركة الجوية، إلى جانب توفيرها وظائف أكثر فعالية من حيث التكلفة.

قال سليم بوري، نائب الرئيس لدى إيرباص لحلول السلامة العامة والأمن (Airbus Public (Safety and Security في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا: "يمثل حلنا الجديد والمتطور Agnet Turnaround نقلة نوعية وثورة في عالم تقنيات الطيران من خلال توفيره طرق جديدة تسمح لفرق العمليات في المطارات بالقيام بعملياتها وإدارتها بالاعتماد على منصة رائدة ومبتكرة. ويأتي إطلاق هذه المنصة الجديدة في إطار جهودنا المستمرة لتمكين وتعزيز عمليات المطارات، حيث تتطلع "إيرباص" إلى المستقبل بتوقعات لا حدود لها من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات وأكثرها فعالية، واعتماد الحلول ذات القدرة على الاستجابة الفورية للمتطلبات وضمان تحسين مستويات الإنتاجية وكفاءة العمليات في المطارات على مستوى العالم مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن والمسؤولية البيئية".

وصممت منصة Agnet Turnaround لتلبية المتطلبات الفريدة لعمليات المطارات واستيعاب احتياجاتها الكبيرة، لكونها تقدم مزيجاً متطوراً بين الرصد الآني وتقنيات الاتصالات الذكية. وتسهم المنصة من خلال حلولها الفريدة في تمكين عمليات المطارات ومؤسسات السلامة العامة في مجالات تنسيق وإدارة العمليات الأرضية الجماعية بكل سهولة ويسر، بما يضمن عمليات تحول وانتقال أكثر سلاسة من خلال تدابير وإجراءات مبسطة وسلسة.

ويقدم حل Agnet Turnaround مستويات أكثر دقة لإدارة العمليات، ما يقلل من تحديات التأخير في البيئات التي عادة ما تشهد ازدحاماً على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. ومن خلال تحسين كفاءة العمليات، تقدم المنصة كذلك خدمات وحلولاً للمطارات تدعم جهودها لتقليل بصمتها البيئية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم المنصة في تعزيز إدارة الحركة الجوية، ما يسمح بزيادة وتوسيع الطاقة الاستيعابية دون المساومة على معايير السلامة.

وأضاف بوري: "تم تصميم هذا الحل الجديد لتزويد المطارات بقدرات تشغيلية استثنائية وغير مسبوقة، وأكثر ما يميزه عن غيره هو ميزات الاتصال الحديثة والمبتكرة التي يوفرها، حيث تعمل أدوات الاتصال المباشر مثل المجموعات الذكية ووظائف الاتصال الفوري على تسريع عمليات اتخاذ القرارات الأساسية التي تشمل الموظفين والإدارات، كما تشكل بروتوكولات التخطيط والتحكم المطوّرة مع عمليات المراقبة المباشرة التي تقدمها المنصة عنصراً أساسياً في عمليات التنبؤ واتخاذ القرارات الصحيحة".

وتشتمل منصة Agnet Turnaround على مجموعة من مزايا وفوائد عمليات التنفيذ، فضلاً عن ميزة التشغيل الآلي. وتعد وظائف مثل التنبيهات التلقائية وإنشاء المجموعات وتعيين المهام وحالات سير العمل جميعها متطلبات أساسية لتبسيط العمليات وتقليل حالات الخطأ البشري.