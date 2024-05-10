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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

في إطار دور وزارة الأوقاف في تنوع المشارب الثقافية لأئمتها وواعظاتها يناقش أ.د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا السبت 11/5/2024، رسالة الماجستير المقدمة من أحد أئمة الأوقاف هو الباحث محمد عز العرب، بكلية الآثار جامعة القاهرة، حول موضوع : "دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي (648 - 922 هـ / 1250 - 1516م) دراسة آثارية حضارية " ، بإشراف كل من : 

1. أ.د/ محمد حمزة إسماعيل الحداد - أستاذ العمارة والآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق ومساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون المدن الجامعية . (مُشرفًا)

2. أ.د/ عبد العزيز صلاح سالم - أستاذ الفنون والآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار والخبير الدولي في التراث  (مُشرفًا).

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