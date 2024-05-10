في إطار دور وزارة الأوقاف في تنوع المشارب الثقافية لأئمتها وواعظاتها يناقش أ.د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا السبت 11/5/2024، رسالة الماجستير المقدمة من أحد أئمة الأوقاف هو الباحث محمد عز العرب، بكلية الآثار جامعة القاهرة، حول موضوع : "دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي (648 - 922 هـ / 1250 - 1516م) دراسة آثارية حضارية " ، بإشراف كل من :

1. أ.د/ محمد حمزة إسماعيل الحداد - أستاذ العمارة والآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق ومساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون المدن الجامعية . (مُشرفًا)

2. أ.د/ عبد العزيز صلاح سالم - أستاذ الفنون والآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار والخبير الدولي في التراث (مُشرفًا).