شرطة الكهرباء تضبط 5528 قضية سرقة تيار

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة ‏الداخلية عن ضبط (5528) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.‏

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هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على ‏مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة ‏الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.‏

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة ‏الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة ‏على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة ‏الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى ‏صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.‏

‏ وفي ضوء اطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن ‏الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ‏خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.‏

وفي سياقٍ متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة ‏سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة ‏قسم شرطة دار السلام ‏أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار ‏في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني. ‏

حُكم المحكمة ‏

حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ‏ومصادرة الجوهر المخدر ‏والسلاح الأبيض المضبوطين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية ‏المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه ‏أمين السر. ‏

حيثيات البراءة

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى ‏وظروفها وإنها لا ‏تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها. ‏

ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة ‏إسناد التهمة إلى المتهم ‏كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية ‏الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم ‏واليقين وليس مجرد الظنم ‏والتخمين. ‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره ‏وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ‏ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ‏ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه ‏وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، ‏وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، ‏وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط ‏الواقعة ليضغي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ‏ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏