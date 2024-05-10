ضبط 42 قضية سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ‏أسيوط من ضبط عدد (42) قضية سلاح ‏ناري.‏

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ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية - 21 بندقية ‏خرطوش- طبنجة -30 فرد محلى - عدد من ‏الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ ‏‏35 منهم معلومات جنائية").‏

ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" فى ‏المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,440 كيلو ‏جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر ‏‏"الهيروين، الشابو، الأفيون") بحوزة (11 ‏متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية").‏

تنفيذ عدد (458) حكما قضائيا متنوعا. ‏

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات ‏الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد ‏المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير ‏المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من ‏تنفيذ الأحكام.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح. ‏

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض "مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف ـمحاء