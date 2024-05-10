وزير السياحة يشارك في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء..

نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شارك، مساء أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا لعام 2024 الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي يوافق يوم ٩ مايو من كل عام.

وقد شارك في الحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وبعض سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ووكلاء التنمية. وقد شهد الحفل فقرات فنية موسيقية.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، ثمن السفير كريستيان بيرجر Christian Berger رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على العلاقات الأوروبية المصرية والتي شهدت تطوراً كبيراً في حجم التعاون على مختلف الأصعدة، مؤكداً على استمرار تعزيز مزيد من هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومستعرضاً أبرز ملفات التعاون المشترك والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الأوروبية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن هناك علاقات وثيقة تربط بين مصر والاتحاد الاوروبي، وتشهد هذه العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً كبيراً على كافة الأصعدة، وتعاوناً متميزاً في عدة مجالات منها السياحة والآثار، ولا سيما من خلال التعاون القائم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، بجانب بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والاتحاد الأوروبي مثل بعض جوانب مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتحالف خمسة متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف تورين ومتحف لايدن ومتحف برلين.



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