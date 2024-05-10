برشلونة يتفوق على ريال مدريد في صراع ضم نجم بايرن ميونخ

يجذب نجم وسط نادي بايرن ميونخ ومنتخب المانيا جوشوا كيميتش أنظار عدد من اندية اوربا الكبرى بعد مستواه الافت للنظر مع العملاق البافاري حيث يقترب تعاقده من نهايته بنهاية موسم 2024 / 2025 .

ويعد عملاقا الكرة الاسبانية والاوربية ريال مدريد وبرشلونة هما اكثر الاندية التي ترى في جوشوا كيميتش الاعب المثالي لكلا الفريقين خاصة برشلونة الذي يعاني كثيرا من غياب لاعب الارتكاز في خط الوسط منذ انتقال سيرخيو بوسكيتس الى نادي لوس انجلوس جالاكسي في الدوري الامريكي لكرة القدم .

تقارير عديدة اكدت ان بايرن ميونخ لديه قناعة بأمكانية بيع جوشوا كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حال رغبة الاعب في عدم تجديد تعاقده مع الفريق البافاري وان ادارة بايرن ميونخ ستكون مستعدة للتناقش مع اي نادي يرغب في الحصول على خدمات جوشوا كيميتش .

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان نادي ريال مدريد ابتعد عن الصراع لضم جوشوا كيميتش لعدة اسباب اولها رغبة توني كروس نجم وسط ريال مدريد - 34 عاما - في الاستمرار في الملاعب لعام اخر على الرغم من اعلانه السابق رغبته في الاعتزال وهو ما دعا ادارة ريال مدريد الى التفكير في جوشوا كيميتش كبديل لتوني كروس . ايضا يوجد خلافات سابقة بين كيميتش و المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي خلال فترة تواجد انشيلوتي مديرا فنيا لبايرن ميونخ حيث اكد كيميتش انه لم يفكر ابدا في مغادرة بايرن ميونخ منذ الانضمام اليه عام 2015 الا مرة واحدة وكانت هذه المرة عندما تواجد كارلو أنشيوتي مديرا فنيا للفريق البافاري موسم 2016 / 2017 .

وطبقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو فأن برشلونة لن يفوت الفرصة لضم كيميتش خاصة وانه على رأس اولويات تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا لتدعيم صفوف الفريق .