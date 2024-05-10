إحباط ترويج 17.5 كيلو حشيش في حملة ‏أمنية ‏

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ‏ضبط عدد (2) قضية اتجار فى المواد ‏المخدرة والأسلحة النارية.‏

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‏ ضُبط خلالهم (17,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- ‏‏9 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر ‏الهيروين).. وكذا (بندقية آلية- بندقية خرطوش-‏طبنجة – فرد محلى - وعدد من الطلقات ‏مختلفة الأعيرة ) بحوزة (4متهمين"لـ 3 منهم معلومات ‏جنائية).‏

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات ‏الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد ‏المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير ‏المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من ‏تنفيذ الأحكام.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح. ‏

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض "مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف أنحاء ‏جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %. ‏

كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له المتهم الأول عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" وكال له المتهم الثاني ‏عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) دون مُبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية. ‏