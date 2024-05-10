أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 22 الدوري المصري الممتاز .

ويدخل فريق سيراميكا اللقاء تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز ويرغب في الحصول على الثلاث نقاط .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي -محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.