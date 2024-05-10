الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش  ضمن مباريات الجولة ال 22 الدوري المصري الممتاز .
ويدخل فريق سيراميكا اللقاء تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز ويرغب في الحصول على الثلاث نقاط .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام 
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي. 
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي  -محمد توني - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 
علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

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