إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية في الحامول و مطوبس

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، فى تنفيذ 5 قرارت إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بشارع العاشر من رمضان، ومنطقة تريان، بمركز الحامول، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

كما تابع نورالدين جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبى، فى تنفيذ 7 قرارت إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بقرية منية المرشد، بمركز مطوبس، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.