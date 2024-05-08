بحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ الفرنسية

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث، والدكتورة Dr.Florence rudolf عميدة كلية الدراسات العليا بجامعة ستراسبورغ Strasbourg INSA لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك فى إطار دعم التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ بفرنسا.

حضر اللقاء الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة نهى جمال سعيد منسق الاتفاقية المصري والاستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري بكلية الهندسة جامعة عين شمس .

وهدفت الزيارة دعم الأنشطة البحثية المشتركة بين الجامعتين من خلال الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه وبحث سبل التعاون المستقبلية.



وشهد اللقاء مناقشة مشتركة لإحدى رسائل الإشراف المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ فى مجال العمارة والعمران.

سرعة تنفيذ إعفاء طلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم من ٢٥٪؜ من المصروفات الدراسية

ووجهت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بسرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بإعفاء طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس من ذوي الهمم حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ٢٥% من المصروفات الدراسية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس أن القرار يأتي في إطار دعم إدارة الجامعة لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاهتمام بذوي الهمم فى ظل رؤية شاملة لإدماجهم فى البيئة الجامعية.

وأضافت أن جامعة عين شمس تعمل علي توفير كافة سبل الدعم للطلاب من ذوى الهمم وتقديم التسهيلات اللازمة داخل الحرم الجامعي لتسهيل حركتهم وتوفير الوسائل المساعدة التقنية التي تمكنهم من متابعة دراستهم بكل يسر وسهولة إلى جانب تقديم الدعم الأكاديمي والمعنوي لهم لتحفيزهم علي الإندماج في البيئة الجامعية وتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني ومساعدتهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم.