رسمياً .. بقاء أسوان بالمحترفين وهبوط دكرنس للقسم الثاني ب

أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة والاخيره بالمرحلة الثانية بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين، والتى أسفرت على بقاء فريق أسوان وهبوط فريق دكرنس إلي دوري القسم الثاني ب .

المباراة الأولى :

حافظ فريق أسوان على بقاؤه بدورى المحترفين بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف بختام الموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسوان بهدف دون رد سجله جدو في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني أضاف محمد اسامة الهدف الثاني في الدقيقة 5، وشهدت الدقيقة 15 هدف جمهورية شبين عبر لاعبه لحمودي شتا.

المباراة الثانية :

هبط فريق دكرنس إلي دوري القسم الثاني بالرغم من فوزه على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم بدكرنس بهدفين الشوط الأول سجله أحمد عيد في الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني أضاف مؤمن سمير الهدف الثاني في الدقيقة 15، وشهدت الدقائق الأخيرة هدف الفريق الفيومي عبر لاعبه محمد عبد الله.

الأندية التى هبطت للقسم الثاني ب :

وبذلك يكون قد هبط 6 فرق للقسم الثاني ب الموسم المقبل هم، مكادي وجمهورية شبين والنجوم والنصر للتعدين ومصر للمقاصة بالإضافة إلى فريق دكرنس.

نتائج الجولة الختامية بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين :

فوز فريق أابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق وي بقيادة هاني العقبي بهدفين مقابل هدف.

تعادل فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود مع فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح بهدفين لكلا منهما.

- تعادل فريق مكادى بقيادة محمود ابراهيم مع فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال سلبيا.

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- ابو قير للاسمده 48 نقطة

2- بترول أسيوط 41نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 38 نقطة

5- دكرنس 36 نقطة

6- مكادى 27نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 20 نقطة

9- النصر للتعدين 12 نقطة

10- مصر للمقاصة 12 نقطة