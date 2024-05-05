4 سلع أسهمت في تضائل واردات مصر خلال فبراير الماضي

أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة الواردات المصرية في شهر فبراير الماضي بنسبة 2.4%، حيث بلغت 6.08 مليار دولار، مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023.

وفي هذا السياق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي وردت فيها تراجعات بعض المنتجات التي أسهمت في تضائل واردات مصر منذ فبراير واغسطس الماضيين، وفي هذا التقرير نستعرض هذه المنتجات بنسب التراجع والارتفاعات التي شهدتها خلال الشهور السابقة، وجاءت على النحو الاتي:

*وارجعت بيانات الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

- واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة تراجع تسجل نحو 7%.

- يليه واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة تراجع تسجل نحو 14.6%.

- وواردات فول الصويا بنسبة تراجع تسجل نحو 18.7%.

- وأخيراً واردات خامات الحديد ومركزاتها بنسبة تراجع تسجل نحو 3.1%.

*وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق ومنها:

-منتجات البترول بنسبة ارتفاع 21.2%.

- ومنتجات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة ارتفاع تسجل نحو 45.6%.

- وواردات القمح بنسبة ارتفاع تسجل نحو 56.8٪.

- وواردات الأدوية ومستحضرات الصيدليات بنسبة 9.0%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.73 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 2.71 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 0.7%.

وعزا جهاز الإحصاء في بياناته هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات مجموعة من السلع وأهمها كانت المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية حيث بلغت نحو 210 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 229 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 8.2%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية والتي بلغت نحو 205 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 248 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 17.2%.

وتناولت قائمة أهم السلع المتراجعة أيضا كلا من فول الصويا وبلغت وارداته نحو 114 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 134 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 14.7%، بالإضافة إلى واردات الخشب ومصنوعاته وبلغت وارداته نحو 88 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 148 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 40.5%.

وفى المقابل أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 24.7%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 80.2%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.8%، وقمح بنسبة 20.7٪.