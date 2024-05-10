الإفراط في تناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة

أشارت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فيينا إلى أن تناول المزيد من الملح قد يسبب الإصابة بالسرطان المعدة بنسبة أكبر حيث أن الأشخاص من المملكة المتحدة الذين أضافوا المزيد من الملح إلى معظم وجباتهم الغذائية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41 بالمئة مقارنة بأولئك الذين استخدموا الملح بشكل معتدل أو قليل وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وللوصول إلى هذه النتيجة، قام الباحثون بفحص قاعدة بيانات ضمت 471144 شخصا بالغا في المملكة المتحدة، على مدار 11 عاما، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الملح بشكل مكثف أو زائد، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41 % مقارنة بالأشخاص الذين نادرا ما أضافوا الملح إلى وجباتهم.

وظلت هذه النتيجة صحيحة حتى عندما استبعد الباحثون المتغيرات الأخرى، مثل العمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية وخيارات نمط الحياة الأخرى، مثل شرب الكحول والتدخين.

وقالت المؤلفة الرئيسية سلمى كرونشتاينر جيسيفيتش ، وهي أخصائية تغذية في جامعة فيينا تعليقا على الدراسة: "يظهر بحثنا العلاقة بين تكرار إضافة الملح وسرطان المعدة. دراستنا ستزيد الوعي بالآثار السلبية للاستهلاك المرتفع للغاية للملح وتوفير أساس لتدابير الوقاية من سرطان المعدة".