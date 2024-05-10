دور الأسرة فى تعزيز ثقافة الاطلاع والتعلم الذاتي ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقد نادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي عن دور الأسرة فى تعزيز ثقافة الاطلاع والتعلم الذاتى لدى الأبناء فى إطار مبادرة (قدرات)، أدارها الروائي محمد جمال الدين-عضو اتحاد كتاب مصر- بدأت الورشة بحكى قصة "الأميرة القوية" والتي تتحدث عن الاصرار والنضال من أجل الحق ومن أجل القضاء على الشر، وتحدث "جمال الدين" عن الأم ودورها الهام تجاه أطفالها وحثهم على القراءة والاطلاع وتحفيزهم ومكافئتهم، فى حالة استمرار القراءة وتشجيع البطولة داخلهم لينشأوا محبين للخير ولبلادهم.

وفي سياق آخر، عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر، تحدث فيها محمد محمود صالح عن مفهوم الاقتصاد الأخضر، وأن هدفه الرئيسي رفع المستوى الاقتصادي ودفع المجتمع نحو حياة أفضل والحفاظ على توازن البيئة، وأن الاقتصاد الأخضر ما هو إلا استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة لتحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وبإستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ثم تطرق "صالح" إلى جهود الدولة في هذا النطاق حيث أوضح أنه خلال العام الماضي وافقت الحكومة على تنفيذ ما يقرب من السبعمائة مشروع في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة وغيرها من الجهود لكافة أجهزةالدولة.

فيما شهدت مكتبة حي جنوب الفيوم محاضرة بعنوان المعتقدات الشعبية الخاصة بشم النسيم، لأطلس المأثورات الشعبية، تحدث فيها ياسر حمدى سيد -كبير باحثي أطلس- أن شم النسيم من أقدام الأعياد المصرية وهو عيد فرعوني الأصل، وأوضح ما يتم فيه من ممارسات مثل أكل السمك المملح بأنواعه، والبصل الأخضر، وتلوين البيض والخروج إلى الحدائق.