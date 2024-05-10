الاحد : رسالة ماجستير حول ترميم وصيانة الاثار فى الفيوم

تناقش فى كلية الاثار بجامعة الفيوم يوم الاحد القادم رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة نهى حسنى صالح عبد الحميد العشيرى المعيدة بقسم ترميم وصيانة الاثار فى الكلية تحت عنوان "دراسة تجريبية وتطبيقية لتحسين كفاءة طلاءات الاكريلك باستخدام مركبات نانونية لحماية اسطح الاثار المصنوعة من النحاس وسبائكه- تطبيقا على النماذج المختارة".

اشرف على الرسالة الدكتور محمد معتمد مجاهد شعبان وكيل كلية الاثار بالفيوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم ترميم وصيانة الاثار بالكلية والدكتور اشرف مرسى محمد الشامى استاذ بقسم الكيمياء الفيزيقية وتاكل الفلزات بالمركز القومى للبحوث والدكتور صالح محمد صالح استاذ ترميم وصيانة الاثار فى كلية الاثار بالفيوم.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور الدكتور محمد معتمد مجاهد شعبان وكيل كلية الاثار بالفيوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم ترميم وصيانة الاثار بالكلية - مشرفا رئيسيا ورئيس اللجنة - والدكتور محمد ابو الفتوح غنيم استاذ ترميم وصيانة الاثار وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث – عضوا - والدكتور اشرف مرسى محمد الشامى استاذ بقسم الكيمياء الفيزيقية وتاكل الفلزات بالمركز القومى للبحوث –مشرفا مشاركا وعضوا-والدكتور اسامه على عبد اللطيف استاذ مساعد الكيمياء الفيزيقية –كلية الصيدلة جامعة فاروس –عضوا .

تجرى المناقشة فى الثانية عشرة ظهرا فى قاعة المؤتمرات بكلية الاثار فى الفيوم باشراف الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية والدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .