أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الدواجن، بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 10-5-2024، بعد آخر انخفاض أمس الخميس، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة جنيه للكيلو، داخل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 79 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلكين 85 جنيها.

أسعار الفراخ الساسواستقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الجمعة، لتسجل 89 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعر الكيلو للمستهلكين لقيمة 99 جنيه للكيلو، كما استقرت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة لتسجل اليوم قيمة 110 جنيهات للكيلو، بينما يبلغ السعر للمستهلكين 116 جنيهات.

سعر البيض الأحمر اليوم الجمعة

بلغ سعر البيض الأحمر للكرتونة في بورصة الدواجن 125 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا.

سعر البيض الأبيضجاء سعر البيض الأبيض للكرتونة في بورصة الدواجن 120 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر البيض البلدي

سجل سعر البيض البلدي للكرتونة في بورصة الدواجن 115 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

أسعار البط في مصر يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

سجل سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

سعر كيلو البانيه اليوم سجل سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة، 190 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك استقرارا بأسعار الفراخ اليوم في الأسواق حيث يسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة فى مستويات 77 و78 جنيها وسعر الفراخ الساسو بين 95 و96 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها ويسجل السعر للمستهلكين 85 جنيها.

وكشف السيد، أن البيض يسجل 140 إلي 145 جنيها للمستهلكين فى حين يسجل السعر فى المزرعة 127 جنيها للأبيض والأحمر والبلدي 126 جنيها.

يشار إلى أن أسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضى بسعر تجاوز 105 جنيهات للكيلو فى حين يسجل السعر الحالى فى الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.